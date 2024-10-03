Прокурор просит приговорить сотрудницу "Хочу помочь беженцам" Раубишко к полутора годам тюрьмы

Следующее заседание суда запланировано на 14:30 30 октября. В ходе заседания обвиняемая сможет сказать последнее слово.

Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в ЕСПЧ. Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.

После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного перехода границы группой лиц.