Прокурор Латгальского районного суда в Резекне попросил суд приговорить руководителя проекта ассоциации "Хочу помочь беженцам" Иеву Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц, выяснило агентство LETA.
Прокурор просит приговорить сотрудницу "Хочу помочь беженцам" Раубишко к полутора годам тюрьмы
Следующее заседание суда запланировано на 14:30 30 октября. В ходе заседания обвиняемая сможет сказать последнее слово.
Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в ЕСПЧ. Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.
После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного перехода границы группой лиц.
Раубишко заявляет, что она действовала ради спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно обратились в Государственную пограничную службу и Службу неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их присутствии на территории Латвии".
В свою очередь по мнению прокуратуры, Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, приехавших в Латвию нелегально.
По версии обвинения, 11 января в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийских граждан незаконно пересечь границу Латвии, чтобы иметь возможность объявить о том, что они находится под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать основу для получения временного решения ЕСПЧ. "По указанию Раубишко" сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых начат уголовный процесс по другому делу, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.
Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, следуя ее инструкциям, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.
Целью ассоциации "Хочу помочь беженцам" является оказание практической, немедленной и добровольной помощи лицам, ищущим убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.
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