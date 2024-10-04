ТЕСТ С ПРИЗОМ Уход за кожей осенью: знаете ли вы, как скорректировать свои привычки к смене сезона?

С приходом осени меняется не только погода, но и потребности нашей кожи. Если не скорректировать свой уход за кожей с учетом смены сезона, более прохладный и сухой воздух может вызвать сухость кожи, чувствительность и другие проблемы. Пройдя тест, вы не только проверите, насколько хорошо вы умеете сохранять кожу увлажненной, здоровой и сияющей осенью, и узнаете больше о методах ухода за кожей, подходящих к сезону, но также сможете выиграть продукцию итальянского бренда косметики Bionike от Apotheka.