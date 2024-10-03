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Видео 15 часов в канаве на крыше: подробности аварии грузовика возле Улброки

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Авария грузовика у Улброки
Авария грузовика у Улброки Фото: Фото очевидца

В ночь на 1 октября возле Улброки в канаве оказался грузовик, водитель которого получил тяжелые травмы, сообщает передача Degpunktā.

Так как авария произошла вскоре после полуночи, нельзя исключать вероятность того, что водитель просто заснул.

Автомобиль пролежал колесами в небо почти 15 часов. Только к 15:00 после длительных усилий его удалось снова вытащить на дорогу.

Опрокинутый грузовик под Улброкой
Опрокинутый грузовик под Улброкой Фото: Очевидец RUS TVNET

Чтобы реконструировать ход инцидента, полицейским придется искать очевидцев и подробнее допрашивать водителя грузовика, когда его состояние здоровья улучшится. В данный момент Госполиция начала административный процесс и расследует все обстоятельства произошедшего.

Подробнее смотрите в выпуске передачи:

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