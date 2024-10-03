Управление полиции Шяуляйского уезда Литовской Республики расследует уголовное дело о мошенничестве. 5 июля этого года неустановленное пока лицо в результате мошенничества получило доступ к данным банковского счета женщины, незаконно подключилось к ее счету и перечислило принадлежащие пострадавшей деньги - 7500 евро - на другой счет.
В Даугавпилсе сняли похищенные деньги. Полиция Литвы ищет изображенного на фото мужчину
5 июля деньги были сняты с банкомата в Даугавпилсе.
В ходе досудебного расследования были получены фотографии мужчины, снявшего выманенные деньги.
Правоохранительные органы Литвы призывают посмотреть на изображенного на фото человека и отозваться всех, кто может его опознать, позвонив по номеру телефона +370 (700) 62819 или +370 (700) 62801 или же написав на электронную почту ernesta.lukoseviciene@policija.lt или gintaras.maciulis@policija.lt.
Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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