В Даугавпилсе сняли похищенные деньги. Полиция Литвы ищет изображенного на фото мужчину

5 июля деньги были сняты с банкомата в Даугавпилсе.

В ходе досудебного расследования были получены фотографии мужчины, снявшего выманенные деньги.

Фото: Valsts policija

Правоохранительные органы Литвы призывают посмотреть на изображенного на фото человека и отозваться всех, кто может его опознать, позвонив по номеру телефона +370 (700) 62819 или +370 (700) 62801 или же написав на электронную почту ernesta.lukoseviciene@policija.lt или gintaras.maciulis@policija.lt.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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