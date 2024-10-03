Украина сообщила об уничтожении ракетами ATACMS сложного для поражения российского радара

В сообщении Генштаба отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели: "Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG".

Как указывает Генштаб, станции "Небо-М" - очень сложные для поражения объекты. Они работают в скрытом режиме, сканируя пространство в поисках воздушных объектов.

УНИАН отмечает, что, возможно, в распоряжении России осталось всего десять таких радиолокационных станций. Стоимость каждой составляет более 100 миллионов долларов.

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