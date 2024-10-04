Рига и некоторые другие самоуправления начнут оплачивать "нянечкину службу"

Из фондов ЕС "служба нянечек" будет оплачиваться ближайшие пять лет.

"Если сейчас няня получает поддержку в размере 125 евро, а в рамках проекта будет 64,24 евро Это значит, что муниципальная поддержка снизится наполовину, и мы можем за счет этих [сэкономленных] денег мы сможем профинансировать что-то еще", - сказала глава Лиепайского управления образования Инга Экузе.

Нянечки также положительно относятся к этим нововведениям: если раньше их оплата менялась, то теперь установлена фиксированная сумма - 428 евро.

"Не только родителям, но и нам это плюс. Мы рады, что можем участвовать в этом проекте", - поделилась сертифицированная няня из Лиепаи Криста Занда Эглите.

Один ребенок сможет воспользоваться услугой не менее года и не дольше трех лет, получая поддержку в размере 428 евро каждый месяц.

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