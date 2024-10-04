В среду, 2 октября, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Илукстес в Риге вспыхнул пожар. В результате пожара пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает программа Degpunktā.
Фото, Видео ⟩ Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Риге пострадал ребенок
Пожар произошел в квартире на первом этаже. Владелец пытался сам потушить пламя и спасти свое имущество. Однако огонь распространялся слишком быстро, и квартиру пришлось покинуть.
Спасатели помогли мужчине выбраться из дома. Его лицо было полностью черным от сажи. Жители верхних этажей также не могли покинуть здание.
Жителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных, которые следили за состоянием здоровья людей и эвакуировали тех, кто уже не мог оставаться в своих квартирах.
"Мы хотели выйти, но не смогли, потому что было полно дыма. Когда мы заметили, что возник пожар, выйти было уже невозможно", - сказала Ольга, жительница дома.
Галерея: Пожар на улице Илукстес
Женщина, живущая на втором этаже, благодарит пожарных, которые позаботились о безопасности и здоровье жильцов.
"Они постоянно ходили по этажам, звонили в двери, спрашивали, как у нас дела, как все себя чувствуют, все ли в порядке", - рассказала женщина.
По имеющимся данным, владелец квартиры сообщил, что в доме и раньше были проблемы с электропроводкой, так что на этот раз виной всему могло стать короткое замыкание.
В четверг, 3 октября, на место происшествия уже прибыл управляющий зданием, чтобы закрыть окна и оценить масштаб ущерба.
Видео: Пожар на улице Илукстес
Представитель пожарных Захар Воробьев рассказал программе Degpunktā, что всего из огня были спасены 11 человек, в том числе ребенок, который пострадал и был госпитализирован. Другая жертва - собственник квартиры.
RUS TVNET уже сообщал, что в среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар.
В 18:37 пожар был локализован. Выгорела комната на первом этаже дома площадью 35 кв. м, пламя также перекинулось на окно на втором этаже, где от огня пострадало 3 кв. м площади. Из заполненного дымом здания пожарные спасли 11 человек, двое из них были переданы медикам для оказания помощи.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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