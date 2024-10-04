Фото, Видео Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Риге пострадал ребенок

Пожар произошел в квартире на первом этаже. Владелец пытался сам потушить пламя и спасти свое имущество. Однако огонь распространялся слишком быстро, и квартиру пришлось покинуть.

Спасатели помогли мужчине выбраться из дома. Его лицо было полностью черным от сажи. Жители верхних этажей также не могли покинуть здание.

Жителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных, которые следили за состоянием здоровья людей и эвакуировали тех, кто уже не мог оставаться в своих квартирах.

"Мы хотели выйти, но не смогли, потому что было полно дыма. Когда мы заметили, что возник пожар, выйти было уже невозможно", - сказала Ольга, жительница дома.

Галерея: Пожар на улице Илукстес

Женщина, живущая на втором этаже, благодарит пожарных, которые позаботились о безопасности и здоровье жильцов.

"Они постоянно ходили по этажам, звонили в двери, спрашивали, как у нас дела, как все себя чувствуют, все ли в порядке", - рассказала женщина.