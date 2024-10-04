На юге Бейрута прогремели мощные взрывы. Целью ударов мог быть брат убитого лидера "Хезболлы"

Его называли в качестве вероятного преемника Насраллы на посту главы группировки. Пострадал ли он в результате ударов — неизвестно.

Вечером в четверг источник AFP также сообщал, что еще один израильский удар был направлен на склад рядом с аэропортом Бейрута. Что именно находилось на складе — неясно, пишет агентство.

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Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 37 человек, 151 получил ранения.

Израиль, в свою очередь, обвинил боевиков «Хезболлы» в запуске около 230 ракет из Ливана по израильской территории в четверг.

«Хезболла» заявила, что в течение дня боевики совершали ракетные обстрелы израильской территории и нападения на солдат, проводящих сухопутную операцию на юге Ливана.

В четверг палестинские власти заявили, что в результате израильского авиаудара лагерю беженцев на оккупированном Западном берегу погибли по меньшей мере 18 человек.

Израильские власти утверждают, что в результате бомбардировки города Тулькарм был убит глава местного отделения ХАМАС и другие члены группировки.

Джо Байден Фото: AFP

Израильские власти продолжают обдумывать варианты ответа на удары Тегерана баллистическими ракетами по своей территории.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что, по его мнению, полномасштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать.

«Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но еще многое предстоит сделать», — сказал он журналистам.

На вопрос, отправит ли он американские войска в Израиль, Байден ответил: «Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защитить Израиль».

Ранее Байден говорил, что консультировался с лидерами стран G7, и все они согласились с тем, что Израиль «имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально».