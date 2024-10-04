Запланированные налоговые изменения в Латвии не до конца продуманы, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.
Изменения в налогах не до конца продуманы, уверен эксперт
Он подчеркнул, что когда вносятся изменения в налоги, эти изменения должны быть хорошо продуманы, но в данном случае это не так.
"На этот раз это быстрые решения, чтобы получить немного денег", - сказал Саука, добавив, что необходимо подумать о долгосрочном влиянии таких изменений.
По мнению эксперта, скорее следовало бы сделать шаг в сторону повышения ставки налога на добавленную стоимость (PVN).
Он также отметил, что планы правительства по бюджету на следующий год следует расценивать "как латание бюджета".
Уже сообщалось, что налоговые изменения, предложенные в государственном бюджете на следующий год, включают повышение минимальной заработной платы, введение фиксированного необлагаемого минимума с 2025 года и введение двухуровневых ставок подоходного налога с физических лиц.
Также предлагается сократить взносы жителей во второй пенсионный уровень, перенеся один процентный пункт ставки на первый уровень.
Утверждение в Кабинете министров проекта госбюджета на 2025 год и структуры бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы запланировано на 14 октября текущего года.
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