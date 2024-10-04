Изменения в налогах не до конца продуманы, уверен эксперт

Он подчеркнул, что когда вносятся изменения в налоги, эти изменения должны быть хорошо продуманы, но в данном случае это не так.

"На этот раз это быстрые решения, чтобы получить немного денег", - сказал Саука, добавив, что необходимо подумать о долгосрочном влиянии таких изменений.

По мнению эксперта, скорее следовало бы сделать шаг в сторону повышения ставки налога на добавленную стоимость (PVN).

Он также отметил, что планы правительства по бюджету на следующий год следует расценивать "как латание бюджета".

Уже сообщалось, что налоговые изменения, предложенные в государственном бюджете на следующий год, включают повышение минимальной заработной платы, введение фиксированного необлагаемого минимума с 2025 года и введение двухуровневых ставок подоходного налога с физических лиц.

Также предлагается сократить взносы жителей во второй пенсионный уровень, перенеся один процентный пункт ставки на первый уровень.

Утверждение в Кабинете министров проекта госбюджета на 2025 год и структуры бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы запланировано на 14 октября текущего года.

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