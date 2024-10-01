В 2025 году могут повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки

Как отмечает Минфин, пересмотр ставок налога необходим, чтобы частично компенсировать снижение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить доходы бюджета в условиях, когда необходимо финансирование для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет поступит 42,87 млн евро.

Изменения ставок акцизного налога приведут к тому, что цена 1 литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах вырастет на 3,2 цента ежегодно, а цена литра бессвинцового бензина - на 2,7 цента в год. Цена 1 литра автогаза может вырасти в 2025 и 2026 годах на 1,9 цента в год.

По расчетам Минфина, налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 км при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 км.