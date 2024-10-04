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В Риге расширили платные парковки: не все понимают, как за них заплатить. Комментарий Rīgas satiksme

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Платная парковка
Платная парковка Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Со вторника, 1 октября, на двенадцати участках улиц в Риге открыты новые платные стоянки, но не все водители понимают, как заплатить за парковку своего автомобиля. Rīgas satiksme комментирует ситуацию. Об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на LSM+.

В Риге на 12 участках улиц открыты новые платные стоянки, но не везде установлены автоматы, с помощью которых эту парковку можно оплатить.

Эксперимент корреспондента LSM+ показал - чтобы оплатить одну из новых платных стоянок, нужно пройти 10 минут до автомата.

"Сейчас, как мы видим, здесь платная парковка, но нет аппарата, где можно произвести оплату данной парковки. И в целом это место далеко от центра города, поэтому оборудовать здесь платную парковку - это уже для нас было небольшим шоком", - сказал водитель Артур.

Он рассказал, что сам использует для оплаты приложение, но отметил, что для кого-то это может стать проблемой.

"Для меня проблем нет, но я понимаю, что есть люди (например, приезжие), для которых это не вариант. А как понять, где находится аппарат для оплаты всего этого?" - добавил он.

"Я не знаю, как заплатить, я здесь не живу. Так что я сейчас просто гуглю, как это сделать, - признался еще один водитель. - Я видел знаки, и пытаюсь сейчас разобраться. Обычно в других регионах я использую приложения или автоматы на улице".

В Rīgas satiksme прокомментировали отсутствие автоматов и заверили, что это временное явление.

"Мы работаем над новой системой оплаты. Когда мы ее введем, тогда и будут установлены автоматы. Чтобы не нужно было через время все менять, сейчас не ставим аппараты. В долгосрочной перспективе мы пересмотрим размещение остальных автоматов в городе. Их используют все меньше. Они будут, но их количество будет пересмотрено", - сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Весной планируется ввести новые паркоматы, которые будет легче содержать. В компании также заявили, что спрос на услуги паркоматов снижается.

"Привычки людей очень поменялись. Еще лет 10 или даже пять назад большая часть [паркующихся] использовала аппараты. Сейчас аппараты используют примерно 10 процентов, остальные 90 пользуются приложением. Если мы говорим о людях из других стран, можно также все удобно оплатить через приложение", - заверила Байба Барташевича-Фелдмане.

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