В Риге расширили платные парковки: не все понимают, как за них заплатить. Комментарий Rīgas satiksme

В Риге на 12 участках улиц открыты новые платные стоянки, но не везде установлены автоматы, с помощью которых эту парковку можно оплатить.

Эксперимент корреспондента LSM+ показал - чтобы оплатить одну из новых платных стоянок, нужно пройти 10 минут до автомата.

"Сейчас, как мы видим, здесь платная парковка, но нет аппарата, где можно произвести оплату данной парковки. И в целом это место далеко от центра города, поэтому оборудовать здесь платную парковку - это уже для нас было небольшим шоком", - сказал водитель Артур.

Он рассказал, что сам использует для оплаты приложение, но отметил, что для кого-то это может стать проблемой.

"Для меня проблем нет, но я понимаю, что есть люди (например, приезжие), для которых это не вариант. А как понять, где находится аппарат для оплаты всего этого?" - добавил он.