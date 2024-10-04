В Гаркалне микроавтобус смертельно травмировал пешехода

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, примерно 19:30 в Гаркалне на ул. Венчу, по имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, водитель автомобиля VW Crafter наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства случившегося.

В центре Риги, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку, в четверг примерно в 14:50 после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист, а водитель автомобиля получил травмы. По наблюдениям агентства LETA, в этом происшествии участвовал прокатный автомобиль Bolt Drive. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, это второй водитель мотоцикла, погибший в Риге за 24 часа. Менее чем за сутки до этого погиб мотоциклист, врезавшийся в ограждение Вантового моста.

Всего в четверг в Латвии было зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и один водитель электрического самоката, свидетельствует обобщенная полицией информация.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем были остановлены два водителя транспортных средств, оба были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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