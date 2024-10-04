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Видео Программа: новая информация о гибели мотоциклиста в центре Риги

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Авария мотоцикла в центре Риги
Авария мотоцикла в центре Риги Фото: Foto: "X"/@breakinglv

В четверг, 3 октября, в трагическом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Риге погиб мотоциклист. В программе Degpunktā раскрывается новая информация об аварии.

По данным программы, мотоциклист соревновался на проезжей части с другим мотоциклистом, но гонка быстро оборвалась.

Мотоциклист врезался в борт автомобиля Bolt Drive и скончался на месте.

Два водителя транспортных средств, скорее всего, не заметили друг друга. Мужчина, который видел произошедшее своими глазами, считает, что незадолго до столкновения мотоциклист превысил разрешенную скорость движения в городе.

Водитель автомобиля, попавшего в аварию, в сознании доставлена в больницу, где ей предстоит пройти дополнительные обследования.

Как сообщил агентству LЕТА руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвин Кажокс, компания выражает соболезнования родственникам погибшего мотоциклиста.

"В настоящее время мы сотрудничаем с Государственной полицией и предоставляем всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Принимая во внимание полицейское расследование, мы пока не можем предоставить дальнейшие комментарии по поводу произошедшего", - сказал Кажокс.

Это вторая авария за последние двое суток, в которой погиб мотоциклист.

Как сообщалось, в среду, 2 октября, около 15:30 на Вантовом мосту также погиб мотоциклист. По предварительным данным, проезжая по Вантовому мосту, он не справился с управлением и врезался в ограждение. Водитель скончался на месте происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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