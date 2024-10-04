Одинокий пенсионер лишился своего имущества. Полиция ведет расследование

Благодаря соседям стало известно, что о пожилом человеке заботилась соцработница. А собственность пенсионера была переписана на мужа сотрудницы местной соцслужбы.

Сообщается, что пенсионеру якобы заплатили 3000 евро за дом, хозпостройки и землю и пообещали уход.

Социальная работница заявила передаче 4. studija, будто она не поняла, что пенсионеру нужен уход.

Неравнодушные соседи помогли мужчине, и он попал в Мадонскую больницу. Организация Palīdzēsim viens otram ("Поможем друг другу") обратилась в Госполицию с заявлением.

"Общество получило уведомление из следственного отдела Южновидземского участка Видземской региональной администрации о возбуждении уголовного дела (...) по подозрению в завладении чужим имуществом или правами путем злоупотребления доверием или путем обмана и мошенничества", - сказала Синтия Синицка, юрист общества Palīdzēsim viens otram.

"Теперь общество будет следить не только за продвижением уголовного процесса, чтобы Янис Инкинс быстрее вернул свое имущество, а виновные были привлечены к ответственности, но и за тем, чтобы соцслужба подключилась со своей стороны после случившегося и предоставила Янису положенные условия, когда он выйдет из больницы", - добавила Синицка.

Она отметила, что после огласки этой истории в общество поступили звонки, в которых люди рассказывают о других подобных случаях.

"Таким образом, в обществе понимают, что сейчас ситуация, которая произошла, будет поднята на достаточно высокий уровень, в том числе и в государственных учреждениях, и мы будем следить за тем, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Как мы понимаем, это не единственное дело", - сказала юрист.

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