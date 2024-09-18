92-летний пенсионер в Мадоне переписал имущество на мужа социальной работницы. Вмешалась полиция

Женщины в доме Яниса увидели и документ, подтверждающий - старик свою землю площадью 1369 квадратных метров, жилой дом и хозяйственную постройку за 3000 евро продал мужу работницы социальной службы Мадонского края.

По словам соседок, пенсионер, подписывая документы, не понимал, что продал дом, тем более, за столь малую сумму. Принимая во внимание плохое состояние здоровья мужчины, соседки вызвали неотложную помощь. Янис был доставлен в больницу, где находится до сих пор.

Передача выяснила: несмотря на то, что Янис от социальной помощи отказался, социальная работница Рита его навещала.

"Для него стал актуальным вопрос, что делать с домом. Он предложил на его просто подарить. Мы с мужем долго думали, действительно ли нам это надо", - рассказала работница передаче свою версию произошедшего, признав, что "это может быть не было правильным решением, что решили воспользоваться этой возможностью".

Кроме того, она признает - ошибкой было и то, что они вовремя не вызвали неотложную помощь.

Полиция в связи с произошедшим начала ведомственную проверку. В свою очередь Министерство благосостояния подчеркивает - социальным работникам нельзя злоупотреблять доверием людей.

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