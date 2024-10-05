В связи с уменьшением пассажиропотока в небольшие сады в районе Дарзини города Риги с 5 октября внесены изменения в расписание автобусных маршрутов 15 и 31, сообщила представитель SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.