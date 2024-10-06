Ласковое солнце, теплое бирюзовое море, вкусные морепродукты и напитки - многие мечтают о продлении лета. Особенно когда осень уже начала проявлять свой характер, обрушивая на наши головы дожди, порывы ветра и бесконечную влажность. В то же время нет недостатка в тех, кто не скучает по осени, а просто хочет отправиться в путешествие во время школьных каникул, чтобы посмотреть мир вместе с любимыми детьми. Возможностей так много, что глаза разбегаются, но куда латвийцы решили отправиться этой осенью? Это мы выяснили у местных туроператоров и страховщиков.

Австрийское наследие и Альпы, французская аристократия и богема, а может быть, древнее наследие и курорты Турции? Если вы ищете продолжение лета или направление для осенних каникул, вы найдете. И все, как один, думают про себя - у меня будет совершенно уникальная поездка, не похожая на другие. Но так ли это? Или мы похожи в своих предпочтениях и едем в те же места, что и остальные наши соотечественники? Мы выяснили это у местных туроператоров и страховщиков.