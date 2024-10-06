Премьер: Санкции для растративших бюджет учреждений могут отразиться и на населении

Премьер отметила, что еще не обсуждала эту инициативу с президентом, но планирует сделать это на следующей встрече.

Ранее президент заявил, что в отношении учреждений, которые нецелесообразно тратят бюджетные средства, возможно, следовало бы применять финансовые санкции.

Он призвал продумать систему, как реагировать на обнаружение нецелесообразных трат.

По мнению президента, возможно, финансовые санкции в отношении таких учреждений могут заключаться в том, чтобы не увеличивать им на какую-то часть бюджет.

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