Годовщина 7 октября: Генсек ООН призвал к миру в регионе

Израиль вновь нанес удары по целям ХАМАС и "Хезболлах"

Между тем израильские военные продолжают наносить удары по исламистским боевикам в Ливане и секторе Газа. В рамках борьбы с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах" подверглись бомбардировкам "террористические объекты" в столице Ливана Бейруте, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приблизительно в момент публикации видеообращения генсека ООН.

Как сообщило агентство dpa, после обстрела Израиля со стороны "Хезболлах", по ливанской столице было нанесено более 20 сильных ударов, взрывы были слышны по всему городу. По всей видимости, был атакован склад вооружений в районе аэропорта.

Ранее, вскоре после полуночи, в районе города Кирьят-Шмона на севере Израиля прозвучали сирены: по данным ЦАХАЛ, израильской территории достигли около 30 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности. Всего по Израилю было выпущено около 130 ракет.

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