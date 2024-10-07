В Риге сложилась критическая ситуация в сфере социального ухода

Департамент благосостояния указывает на критическую ситуацию, возникшую в предоставлении услуг по уходу на дому, а также в учреждениях долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации для взрослых.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, необходимы дополнительные деньги. На 2024 год требуется 581 278 евро, а на 2025 год - около 3,7 миллиона евро, чтобы обеспечить финансирование 390 мест, выделенных в этом году, и сократить лист ожидания.

Департамент сообщает, что за восемь месяцев 2024 года услуги по уходу на дому получили 7308 человек, в том числе 6492 взрослых и 816 детей, что на 702 человека или 11% больше, чем за восемь месяцев 2023 года.

Значительно увеличилось число взрослых с очень низкими возможностями самообслуживания. Это люди, которым требуется более 12 часов ухода в неделю. Число таких людей увеличилось с 3 716 в первые восемь месяцев прошлого года до 4 238 в первые восемь месяцев этого года. Увеличение составило 522 человека или 14%.

Число детей, получающих услуги по уходу на дому, также увеличилось на 187 человек, или на 30%.

Дефицит финансирования услуг по уходу на дому составляет около 4,9 млн евро к концу года и 7 млн евро в 2025 году.

В сентябре этого года в списке ожидания, который координирует Рижская социальная служба, было 898 человек, а среднее время ожидания увеличилось с трех месяцев в прошлом году до шести месяцев в этом.

В 2023 году в договорных организациях будет предоставлено до 1 580 мест. Из-за недостаточного финансирования в этом году количество мест сокращено до 1 371.

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