Пассажирку автобуса Вентспилс - Скрунда удивили садовые стулья в автобусе. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В междугороднем автобусе пассажиры сидели на пластиковых садовых стульях
Перевозки по данному маршруту обеспечивает компания Latvijas Sabiedriskais autobuss.
"Кресла в автобусе были не такие, как в обычных автобусах, а неприкрепленные садовые стулья, которые скользили по салону. В качестве дополнительных сидений было 3 садовых кресла, которые водитель сложил обратно и привязал к столбу на автовокзале Кулдиги.
Это опасно для жизни. Эти кресла не предназначены для езды со скоростью 90 километров в час по дороге с выбоинами и поворотами. Где здесь безопасность?" - возмущается пассажирка.
Программа передала фотографии зрительницы представителям SIA Latvijas Sabiedriskais autobuss, которые якобы просмотрели видеозапись в автобусе и потребовали объяснений от водителя.
"Водитель полностью признал свою вину, но мы хотели бы сообщить вам, что это один из лучших наших сотрудников и мы получаем много благодарностей от пассажиров, потому что он любезен в общении и заботится о благополучии пассажиров во время поездки. Это также видно на видео, которое было снято.
Водитель автобуса работает в компании всего два месяца. Мы не хотим никак оправдывать его действия, ведь безопасность пассажиров превыше всего. Принимая во внимание, что такое обслуживание клиентов является недопустимым, и в соответствии со внутренними правилами компании сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили представители компании.
Программа также передала фотографию в Автотранспортную дирекцию, которая также просмотрела записи камер в автобусе и запросила объяснения у перевозчика.
"Мы предполагаем, что это могло быть одноразовое водительское "хотел как лучше, получилось, как получилось". Наши наблюдения показывают, что этот водитель предоставляет очень хорошее обслуживание. Его стремление создать больше комфорта для пассажиров в данном случае несовместимо с нормами безопасности. Такой стул может быть опасен с двух точек зрения. И как незакрепленный груз, и как опасность для пассажира, когда он сидит. Вместимость этого автобуса - 15 мест плюс стоячие места. В автобусе было 16 человек, некоторые из них вышли на следующих остановках. Не обязательно, чтобы все садились [на эти кресла]", - заметила представитель Автотранспортной дирекции.
По данным компании, с водителем автобуса проведена беседа относительно безопасного вождения и безопасности пассажиров во время поездки.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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