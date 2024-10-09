Видео В междугороднем автобусе пассажиры сидели на пластиковых садовых стульях

"Мы предполагаем, что это могло быть одноразовое водительское "хотел как лучше, получилось, как получилось". Наши наблюдения показывают, что этот водитель предоставляет очень хорошее обслуживание. Его стремление создать больше комфорта для пассажиров в данном случае несовместимо с нормами безопасности. Такой стул может быть опасен с двух точек зрения. И как незакрепленный груз, и как опасность для пассажира, когда он сидит. Вместимость этого автобуса - 15 мест плюс стоячие места. В автобусе было 16 человек, некоторые из них вышли на следующих остановках. Не обязательно, чтобы все садились [на эти кресла]", - заметила представитель Автотранспортной дирекции.