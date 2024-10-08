В Латвии завершаются учения Namejs 2024

В учениях Namejs 2024 принимали участие солдаты и земессарги из подразделений Национальных вооруженных сил, в том числе солдаты Службы государственной обороны, резервисты и военнослужащие вооруженных сил союзников. Учения Namejs 2024 также включали в себя сертификацию многонациональной боевой группы НАТО.

Чтобы улучшить и укрепить способность выполнять задачи в случае государственной угрозы, в учениях Namejs 2024 участвовали Центр оперативного командования гражданской обороны, Госканцелярия и отраслевые министерства, подчиненные им учреждения, учреждения национальной безопасности, несколько самоуправлений и предприятий, обеспечивая необходимую поддержку для нужд государственной обороны и укрепляя тем самым комплексную систему государственной обороны в Латвии.

Учения начались 3 сентября.

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