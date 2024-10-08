В ночь на вторник, 8 октября, местами в Латвии наблюдалось северное сияние.
"Небо танцует!" В ночь на вторник местами в Латвии наблюдалось северное сияние
08.10 nakts kurā varēja novērot ziemeļblāzmu. Vakarā likās kad dēļ mākoņiem nekas neizdosies noķert, bet šoreiz tieši ap pusnakti uznāca vērienīgs šovs. 🌌😊@boms_tricis @DelfiLV @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @TV3zinas @TVNET_zinas @_SpaceWeather_ @lsmlv @AuroraNotify pic.twitter.com/4tN7xQtXeI— agris ievins (@AgrisIevins) October 7, 2024
Mana ziemeļblāzma. pic.twitter.com/GV4FeVxraa— Ilgonis Vilks (@astrovilks) October 7, 2024
Яркие полосы красного, зеленого и фиолетового цвета на небе, широко известные как северное сияние, возникают в результате взаимодействия частиц, известных как солнечный ветер, с атмосферой планеты.
Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.
Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!