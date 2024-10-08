"Небо танцует!" В ночь на вторник местами в Латвии наблюдалось северное сияние

Яркие полосы красного, зеленого и фиолетового цвета на небе, широко известные как северное сияние , возникают в результате взаимодействия частиц, известных как солнечный ветер, с атмосферой планеты.

Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.