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"Небо танцует!" В ночь на вторник местами в Латвии наблюдалось северное сияние

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Северное сияние
Северное сияние Фото: Shutterstock

В ночь на вторник, 8 октября, местами в Латвии наблюдалось северное сияние.

Яркие полосы красного, зеленого и фиолетового цвета на небе, широко известные как северное сияние, возникают в результате взаимодействия частиц, известных как солнечный ветер, с атмосферой планеты.

Когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле нашей планеты направляет их к полярным регионам. Это означает, что в Северном полушарии это явление обычно видно только за Полярным кругом. Однако в последние годы северное сияние можно наблюдать и в местах, находящихся дальше от Полярного круга.

Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года.

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