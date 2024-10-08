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Черный дым был виден даже в Саласпилсе. Новая информация о пожаре в ангаре в Шкиротаве

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Пожар
Пожар Фото: Foto: Lita Millere

В понедельник, 7 октября, масштабный пожар охватил здание ангарного типа в Риге. Там было полно бытовых вещей и необходимых для их производства материалов, что создало значительные сложности спасателям во время работ по тушению. Черный дым был виден даже в Саласпилсе, сообщает передача Degpunktā.

Несмотря на большую выгоревшую площадь, люди не пострадали.

Здание горело на площади примерно в 2000 квадратных метров, и для борьбы с пламенем было привлечено более 40 пожарных-спасателей.

Движение на улице Мейрану временно было закрыто, но после локализации пожара улицу снова открыли для движения общественного транспорта.

Возможно, пожар начался в результате проводимых на крыше ремонтных работ, однако все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам Государственной полиции.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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