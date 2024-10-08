Черный дым был виден даже в Саласпилсе. Новая информация о пожаре в ангаре в Шкиротаве

В понедельник, 7 октября, масштабный пожар охватил здание ангарного типа в Риге. Там было полно бытовых вещей и необходимых для их производства материалов, что создало значительные сложности спасателям во время работ по тушению. Черный дым был виден даже в Саласпилсе, сообщает передача Degpunktā.