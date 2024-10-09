Спустя два с половиной года после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину, российскую экономику можно описать, перефразируя Черчилля: "загадка, завернутая в головоломку, сделанную из конкурирующих нарративов".

И правда - если вам надо доказать, экономика подорвана западными санкциями, безумными расходами на войну в ущерб всем остальным приоритетам, успешными атаками украинских беспилотников на российские нефтехранилища, то найдется масса подтверждений этой точки зрения. Но если вы захотите подчеркнуть устойчивость российской экономики, способность отечественных предприятий адаптироваться к новым условиям или готовность потребителей заменять импортную продукцию местными аналогами, то и здесь найдется немало данных в поддержку вашего аргумента.

Российская экономика, конечно, далеко не в лучшем состоянии. Санкции, введенные из-за нападения на Украину, действительно вредны, а удары украинских беспилотников вызывают серьезные сбои и в тылу, и на фронте. В долгосрочной перспективе в регрессивном импортозамещении и резком росте вложений в ВПК, вызывающих перекосы аналогичные перекосам советской экономики, нет ничего хорошего. В то же время Россия далека от экономического коллапса, который предсказывали и на который надеялись многие комментаторы. Если Путин будет продолжать войну - что кажется вероятным - экономика сама по себе будет наименьшей из его проблем.