Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) договорилось с дорожно-строительной компанией Igate об устранении недостатков в строительстве забора и инфраструктуры латвийско-российской границы в действующем договоре с Государственной погранохраной без дополнительного финансирования, сообщили представители VNĪ.
Выявлены дефекты при возведении забора и инфраструктуры латвийско-российской границы
На этой неделе начинаются работы по устранению недостатков ранее построенных четырех подвесных (канатных) мостов, которые планируется завершить до конца года. А до 31 октября 2025 года состоится устранение дефектов, выявленных ранее в построенным 99-километровым пограничном заборе и 230-километровой инфраструктуре (патрульных тропах, деревянных мостках и так далее).
Член правления VNĪ Елена Гаврилова сообщила, что после длительного процесса переговоров с VNĪ и Госпогранохраной в Igate подтвердили способность, желание и готовность выполнить существующие договорные обязательства, устранив как те дефекты, которые были допущены в строительстве, так и те, которые возникли местами в результате эксплуатации уже с 2015 года. В основном, элементы забора и инфраструктуры деформированы и повреждены под влиянием погодных условий.
Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-российской границе, как на ранее построенном Igate участке, так и на участках, где сейчас ведется строительство нового забора, планируется завершить к концу октября 2025 года, сообщила Гаврилова.
Летом 2023 года VNĪ получило задание руководить, реализовывать и контролировать также строительство забора и инфраструктуры внешней восточной границы Европейского союза (ЕС) протяженностью 283,6 километра с Россией, где VNĪ осуществляет необходимые закупки, заключает договоры закупки и контролирует проделанную работу. Кроме того, осенью 2021 года было установлено, что VNĪ руководит, осуществляет и следит за строительством внешней инфраструктуры границы с Белоруссией, где строительство забора было завершено в июле этого года.
Летом 2023 года VNĪ получило задание руководить, реализовывать и контролировать строительство забора и инфраструктуры внешней восточной границы Европейского союза (ЕС) протяженностью 283,6 километра с Россией. VNĪ осуществляет необходимые закупки, заключает договоры и контролирует проделанную работу. Кроме того, осенью 2021 года было установлено, что VNĪ руководит, осуществляет и следит за строительством внешней инфраструктуры границы с Беларусью, где строительство забора было завершено в июле этого года.
Ранее на латвийско-российской границе предприятие Igate проложило 99 километров забора, пока в 2019 году работы не были приостановлены. Работы по возведению недостающего забора под руководством VNĪ возобновились в апреле этого года и выполняются шестью строительными подрядчиками, также в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами в сентябре завершен 20-километровый участок забора.
Всего на латвийско-российской границе сейчас построено около 76% пограничного забора общей протяженностью 283 километра. До конца года планируется построить еще около 30 километров забора на приоритетных участках, однако на особо сложных участках протяженностью около 28 километров строительство забора и инфраструктуры продлится до октября 2025 года.
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