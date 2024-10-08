Выявлены дефекты при возведении забора и инфраструктуры латвийско-российской границы

На этой неделе начинаются работы по устранению недостатков ранее построенных четырех подвесных (канатных) мостов, которые планируется завершить до конца года. А до 31 октября 2025 года состоится устранение дефектов, выявленных ранее в построенным 99-километровым пограничном заборе и 230-километровой инфраструктуре (патрульных тропах, деревянных мостках и так далее).

Член правления VNĪ Елена Гаврилова сообщила, что после длительного процесса переговоров с VNĪ и Госпогранохраной в Igate подтвердили способность, желание и готовность выполнить существующие договорные обязательства, устранив как те дефекты, которые были допущены в строительстве, так и те, которые возникли местами в результате эксплуатации уже с 2015 года. В основном, элементы забора и инфраструктуры деформированы и повреждены под влиянием погодных условий.

Строительство забора и инфраструктуры на латвийско-российской границе, как на ранее построенном Igate участке, так и на участках, где сейчас ведется строительство нового забора, планируется завершить к концу октября 2025 года, сообщила Гаврилова.