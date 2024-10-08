В Кекаве некий пьяный водитель в состоянии опьянения двух промилле пытался скрыться от стражей правопорядка, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ В Кекаве пьяный водитель пытается скрыться от полиции
О пьяном водителе сообщил другой участник движения, заметивший на дороге безумные маневры водителя Ford.
Муниципальные полицейские последовали за пьяным водителем, но вопреки неоднократным приказам полицейских остановиться, водитель решил не подчиняться.
В тот момент, когда водитель автомобиля Ford уже, казалось бы, подчинился приказам полицейских, съехал на автозаправку - водитель не заглушил двигатель своего транспортного средства, а вместо этого нажал на педаль газа.
Свернув с шоссе на дорогу малого значения и выполнив резкий маневр левого поворота, тревожный маршрут беглеца резко оборвался. Водитель потерял контроль над своим автомобилем и финишировал в кювете.
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