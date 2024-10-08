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Видео В Кекаве пьяный водитель пытается скрыться от полиции

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Кекаве некий пьяный водитель в состоянии опьянения двух промилле пытался скрыться от стражей правопорядка, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

О пьяном водителе сообщил другой участник движения, заметивший на дороге безумные маневры водителя Ford.

Муниципальные полицейские последовали за пьяным водителем, но вопреки неоднократным приказам полицейских остановиться, водитель решил не подчиняться.

В тот момент, когда водитель автомобиля Ford уже, казалось бы, подчинился приказам полицейских, съехал на автозаправку - водитель не заглушил двигатель своего транспортного средства, а вместо этого нажал на педаль газа.

Свернув с шоссе на дорогу малого значения и выполнив резкий маневр левого поворота, тревожный маршрут беглеца резко оборвался. Водитель потерял контроль над своим автомобилем и финишировал в кювете.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

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