Вечером в субботу, 5 октября, в неприятное положение попали пассажиры одной из электричек Pasažieru vilciens (Vivi). Электричка дольше обычного стояла на станции, в ней погас свет, а двери оказались заблокированными. Кондуктор не объяснил людям, что происходит. Инцидент произошел на линии Рига - Тукумс. Об этом сообщает портал LSM+.
В электричке погас свет и заблокировались двери - что произошло? Pasažieru vilciens объясняет
Электричка остановилась на станции Майори в 20:11, а свет выключился в 20:18, сообщила корреспондент LSM+ Эмилия Гаспарян, которая находилась в том поезде.
Она рассказала, что через 5 минут электричество включилось, а электричка продолжила путь.
"Мне все-таки удалось доехать до Слоки, до места назначения. Но ощущения, конечно, очень неприятные, очень страшные! Когда просто так на одной из станций вы стоите минут 5-7, а потом резко выключается свет, никто ничего не говорит, не объявляет, двери блокируются, и вы все стоите и не понимаете, что происходит... В общем, поездочка одна из самых неприятных, которые у меня когда-либо были", - сказала Эмилия.
В Pasažieru vilciens (ViVi) прокомментировали ситуацию и сказали, что все произошло в штатном режиме.
По их словам, компьютерной системе поезда примерно раз в два дня нужно перезагрузиться. Такое происходило и раньше.
В компании сказали, что раньше никто не жаловался, поэтому пассажирам ничего не говорили.
"Просто мы видели, что у пассажиров до этого не возникало никаких вопросов, поэтому мы не концентрировались на том, чтобы информировать о таких ситуациях. Такие перезагрузки, которые в среднем занимают 5 минут, мы регулярно проводили в течение всей весны и лета, и чаще всего пассажиры этого даже не замечали", - заявил представитель предприятия Эдгар Бутанс.
В Pasažieru vilciens отметили, что введут дополнительное звуковое объявление в поездах.
"Учитывая, что дни становятся короче, а по утрам и вечерам уже темно — конечно, понятно, что такие 5 минут могут вызвать некоторые неудобства и вопросы. Поэтому мы это обсудили и скоро введем дополнительное звуковое объявление в поездах, которое машинисты могли бы включать непосредственно перед перезапуском системы, а также обговорим это с кондукторами, чтобы впредь они в таких ситуациях информировали пассажиров перед перезагрузкой системы", - пообещал Бутанс.
Также в компании поговорят с кондукторами, и уже с 8 октября они будут предупреждать пассажиров.
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