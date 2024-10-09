В электричке погас свет и заблокировались двери - что произошло? Pasažieru vilciens объясняет

Электричка остановилась на станции Майори в 20:11, а свет выключился в 20:18, сообщила корреспондент LSM+ Эмилия Гаспарян, которая находилась в том поезде.

Она рассказала, что через 5 минут электричество включилось, а электричка продолжила путь.

"Мне все-таки удалось доехать до Слоки, до места назначения. Но ощущения, конечно, очень неприятные, очень страшные! Когда просто так на одной из станций вы стоите минут 5-7, а потом резко выключается свет, никто ничего не говорит, не объявляет, двери блокируются, и вы все стоите и не понимаете, что происходит... В общем, поездочка одна из самых неприятных, которые у меня когда-либо были", - сказала Эмилия.

В Pasažieru vilciens (ViVi) прокомментировали ситуацию и сказали, что все произошло в штатном режиме.

По их словам, компьютерной системе поезда примерно раз в два дня нужно перезагрузиться. Такое происходило и раньше.

В компании сказали, что раньше никто не жаловался, поэтому пассажирам ничего не говорили.