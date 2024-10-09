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Силиня: пенсионные планы должны быть более доходными

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Evija Trifanova/LETA

Доходность пенсионных планов, предлагаемых финансовыми учреждениями, должна была быть гораздо выше, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня, комментируя решение правительства перенести часть взносов со второго пенсионного уровня на первый.

Кроме того, как указала премьер, эти изменения будут временными.

Силиня подчеркнула, что государство на первом пенсионном уровне сумело обеспечить более высокую доходность накоплений, а финансовые учреждения должны были добиться более хороших результатов.

Возражения против изменений премьер объяснила тем, что кредитные учреждения отстаивают свои интересы.

По мнению премьер-министра, бюджет на следующий год в целом является сбалансированным, но дополнительные расходы могут стать вызовом.

Силиня пообещала, что правительство продолжит работу над мерами экономии, чтобы в следующем году добиться сокращения расходов на 5%.

Как сообщалось, во вторник, 8 октября, правительство одобрило поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, согласно которым с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года 1 процентный пункт взносов во второй пенсионный уровень будет перенесен на первый уровень.

В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.

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