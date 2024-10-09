Силиня: пенсионные планы должны быть более доходными

Кроме того, как указала премьер, эти изменения будут временными.

Силиня подчеркнула, что государство на первом пенсионном уровне сумело обеспечить более высокую доходность накоплений, а финансовые учреждения должны были добиться более хороших результатов.

Возражения против изменений премьер объяснила тем, что кредитные учреждения отстаивают свои интересы.

По мнению премьер-министра, бюджет на следующий год в целом является сбалансированным, но дополнительные расходы могут стать вызовом.

Силиня пообещала, что правительство продолжит работу над мерами экономии, чтобы в следующем году добиться сокращения расходов на 5%.

Как сообщалось, во вторник, 8 октября, правительство одобрило поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, согласно которым с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года 1 процентный пункт взносов во второй пенсионный уровень будет перенесен на первый уровень.

В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!