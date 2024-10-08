Правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий (VFPS) ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.

В аннотации к законопроекту подчеркивается, что людям особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не уменьшался, чтобы доходы при выходе на пенсию были как можно выше. В 2023 году 18 418 участников VFPS прекратили участие во втором пенсионном уровне в связи с выходом на пенсию. Средняя продолжительность участия этих лиц в VFPS составила 17,3 года, и за время их участия в системе в среднем на одного участника в нее было внесено 5156,27 евро, при этом накопленный пенсионный капитал составил в среднем 5360,75 евро. Таким образом, за все время участия в VFPS пенсионный капитал увеличился на 4%.