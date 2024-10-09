Венгрия блокирует выдачу Украине кредита в 35 млрд евро

Остальные страны Евросоюза поддержали продление заморозки российских активов и выделение Украине кредита. Еврокомиссар Паоло Джентилони назвал это "псевдоединогласной" поддержкой.

Советник Орбана: Зеленский поступил безответственно

Политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решив противостоять России в феврале 2022 года, поступил безответственно. В связи с этим Орбан напомнил о событиях в Венгрии 1956 года, когда 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, через 12 дней восстание было подавлено советской армией.

"Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно", - пояснил советник венгерского премьер-министра.

Сам Виктор Орбан летом прошлого года говорил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт в Украине. Ранее он неоднократно заявлял, что руководство Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт в Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву, но Будапешт "находится на стороне мира".

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