Блюда из картофеля никогда не надоедают. Эта вневременная классика незаменима как для пышных торжеств, так и для повседневного ужина. Картошку, конечно, сложно испортить, но добиться идеального вкуса и текстуры удается не всегда. Существуют различные методы достижения этой цели. На сей раз поговорим об одном из способов, который поможет сделать картофель хрустящим.
Зачем перед готовкой класть картофель в соленую ледяную воду?
Картошка, приготовленная на сковороде или в духовке, в хороших заведениях общепита всегда получается вкусной - с отличной корочкой и нежной внутри. Но как приготовить такие блюда дома? Есть варианты!
Никаких сложных манипуляций не требуется. Все, что вам нужно - сразу после очистки замочить картофель в подсоленной ледяной воде примерно на 7 минут.
После этого как обычно - хорошенько просушиваем, добавляем растительное масло и помещаем в духовку или на сковороду. Картошка получится не только вкусной и хрустящей, но и привлекательной на вид.
А вот еще несколько лайфхаков для любителей готовки:
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