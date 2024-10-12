Зачем перед готовкой класть картофель в соленую ледяную воду?

Блюда из картофеля никогда не надоедают. Эта вневременная классика незаменима как для пышных торжеств, так и для повседневного ужина. Картошку, конечно, сложно испортить, но добиться идеального вкуса и текстуры удается не всегда. Существуют различные методы достижения этой цели. На сей раз поговорим об одном из способов, который поможет сделать картофель хрустящим.