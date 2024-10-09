Украина заявила об ударе по складу боеприпасов в Карачаевском районе Брянской области. Что известно

"Нанесение ударов по таким арсеналам создает серьезные логистические проблемы для российской армии", что "значительно снижает наступательные возможности" российских военных, добавили в Генштабе ВСУ.

В сентябре, когда украинские дроны ударили по двум большим российским складам боеприпасов в Тверской области, украинская пресса писала, что ближайший к Украине подобный склад, 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, находится возле Карачева.

Карачев расположен к юго-востоку от Брянска, в 115 км по прямой от ближайшей точки украинской границы.

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Другие удары по складам

Склад боеприпасов в Брянской области — далеко не первый, где, по сведениям украинских источников, начались взрывы после ударов беспилотников.

В ночь на 21 сентября украинские дроны атаковали подобный объект около города Тихорецк в Краснодарском крае. Генштаб ВСУ сообщал тогда, что в результате атаки был поражен российский военный склад. По данным украинской стороны, это одна из крупнейших баз хранения боеприпасов российской армии, которые она использует в войне против Украины.

Власти России сообщали тогда о "падении обломков" беспилотников, в результате чего "возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы", после чего "началась детонация".

При этом местная администрация объявила об эвакуации поселка, расположенного рядом с местом происшествия.