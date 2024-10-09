Памятник Барклаю-де-Толли в Риге снова облили краской

Вечером 6 октября полиция получила информацию о том, что памятник облили краской. Дело начато по статье Уголовного закона о хулиганстве, связанном с повреждением или уничтожением имущества.

Полиция обращается к людям, которые могли видеть этот инцидент или обладают информацией, которая может помочь следствию. С полицией можно связаться по телефону 67086399 или 110.

Ранее памятник был осквернен 12 сентября.

Рижская муниципальная полиция не имеет на месте происшествия видеокамер, которые помогли бы быстро отреагировать и предотвратить правонарушение.

Вопрос о демонтаже памятника обсуждается уже давно, но Рижский совет по памятникам ранее принял решение не убирать его.

Статуя русского полководца времен наполеоновских войн Барклая-де-Толли на Эспланаде была впервые открыта в 1913 году. В 1915 году памятник был демонтирован, но пьедестал остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи. Гомберг также пытался реализовать промосковскую идею установки в Риге статуи российского царя Петра I.

Перед принятием решения Рижской думой был проведен опрос, в ходе которого 47,6% жителей высказались за то, чтобы не ставлять статую.

Галерея: Испачканный памятник Барклаю-де-Толли на Эспланаде 12 сентября

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