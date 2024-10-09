Встреча украинских союзников на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии, запланированная на 12 октября, будет отложена, чтобы в ней смог принять участие президент США Джо Байден, сообщает немецкая газета Spiegel.
Встреча союзников Украины на базе Рамштайн будет перенесена, сообщают СМИ
Байден был вынужден отложить свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который надвигается на Флориду.
В ходе визита в Германию президент США должен был обсудить вопросы поддержки Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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