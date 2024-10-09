Прокуратуре передано дело генерала, подозревающегося в махинациях с пожертвованием Латвии от США

Как сообщила прошедшим летом передача Латвийского телевидения De facto, уголовный процесс начала военная полиция, которая провела обыск в VALIC и задержала Копейку, а позже потребовала его отстранения. Официально не сообщалось, в связи с чем начат уголовный процесс, но LTV передавало, что расследование может быть связано с неправильным списанием имущества.

В начале пандемии Covid-19, в конце мая 2020 года, США пожертвовали Латвии 13 500 евро на приобретение средств дезинфекции и одноразовых перчаток для обеспечения сдачи централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены, и их доставку в школы обеспечивали Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с самоуправлениями. Вначале пожертвование было оформлено на балансе тогдашнего Государственного оборонного центра военных объектов и закупок, который позже был реорганизован в VALIC. После реорганизации дезинфицирующие средства и перчатки, давно развезенные по школам, были переданы под отчетность VALIC. Поэтому не исключено, что уголовный процесс возбужден по факту неправильного списания имущества.