В минувшие выходные на сцене рижского ночного клуба Tower прошёл большой сольный концерт украинской рок-группы "Нервы", во время которого несколько посетителей потеряли сознание, сообщает LSM+.
На концерте группы "Нервы" в Риге зрители падали в обморок и теряли сознание
По словам посетительницы концерта, пять человек во время выступления музыкантов потеряли сознание.
"Дети падали в обморок, кого-то уносили. Около бара когда я была, видела - одну девочку папа выносил, это был не сотрудник бара. Женя Мильковский, солист группы "Нервы", со сцены говорил: там человеку плохо, пожалуйста, расступитесь, охранники, идите сюда, отнесите человека на воздух. Все сразу расступались, помогали", - рассказала посетительница концерта Наталья.
Основная публика концерта - это подростки. Стоит отметить, что группа "Нервы" пользуется большой популярностью и клуб во время их выступления был переполнен. Год назад во время выступления группы "Нервы" в том же клубе Tower также был аншлаг.
"Было душно даже до начала концерта, когда люди ещё просто ждали группу. К публике претензий нет, к музыкантам тоже - они очень заботились. Но каким образом заботились организаторы? Охранники делали что могли, но организовано ничего не было. Вентиляции либо не было, либо она была недостаточной", - отмечает Наталья.
Директор группы "Нервы" Дарья Мишина, комментируя выступление в Риге, говорит, что такое на рок-концертах происходит достаточно часто.
"Концерт был организован прекрасно! Мы работаем с этими организаторами уже долго, много лет. И претензий к организации у нас нет. Это рок-концерт. Мы не в филармонии находимся, где люди сидят на стульчиках и слушают концерт", - цитирует Мишину LSM+.
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По словам директора группы, на концерт было продано 2043 билета, а вместительность такого зала - 2500. Правда, в клубе Tower говорят, что в зале могут находиться 2000 человек, а на концерте "Нервов" было 1900.
В Службе неотложной медпомощи LSM+ ответили, что в субботу к клубу Tower "неотложку" вызвали один раз, но госпитализация человеку не понадобилась. От организатора этого концерта - Ready Events - за два дня LSM+ комментарий так и не получил.
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