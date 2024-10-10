На концерте группы "Нервы" в Риге зрители падали в обморок и теряли сознание

По словам посетительницы концерта, пять человек во время выступления музыкантов потеряли сознание.

"Дети падали в обморок, кого-то уносили. Около бара когда я была, видела - одну девочку папа выносил, это был не сотрудник бара. Женя Мильковский, солист группы "Нервы", со сцены говорил: там человеку плохо, пожалуйста, расступитесь, охранники, идите сюда, отнесите человека на воздух. Все сразу расступались, помогали", - рассказала посетительница концерта Наталья.

Основная публика концерта - это подростки. Стоит отметить, что группа "Нервы" пользуется большой популярностью и клуб во время их выступления был переполнен. Год назад во время выступления группы "Нервы" в том же клубе Tower также был аншлаг.

"Было душно даже до начала концерта, когда люди ещё просто ждали группу. К публике претензий нет, к музыкантам тоже - они очень заботились. Но каким образом заботились организаторы? Охранники делали что могли, но организовано ничего не было. Вентиляции либо не было, либо она была недостаточной", - отмечает Наталья.