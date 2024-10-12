Видео Алексей Панин: "Я не встречал людей, которые бы поддерживали Путина"

"Вы знаете, я не встречал людей, которые бы поддерживали Путина. Ни русских, ни каких-либо других. Вот лично. Я встречал людей, которые не следят. Которым, скажем так, по большому счету все равно. У которых такая позиция. У них даже не позиция... они просто живут как растения. Им вообще до лампочки. Таких людей я встречал", - сказал артист в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Он уточнил, что ему попадались люди, которые, например, не одобряли то, что он поддерживает Украину, на территорию которой вторглась Россия, но добавил, что речь о случайных встречных, а не о постоянном круге общения.

Алексей также рассказал, что некоторые его друзья проявляют осторожность в общении с ним из-за его политической позиции и положения в России (Панин на родине официально объявлен "террористом и экстремистом" и заочно осужден на шесть лет тюрьмы по делу "об оправдании терроризма"). Это касается тех его знакомых, которые остались в России.