Искусственный интеллект очень быстро внедряется в сфере мошенничества. Основными рисками являются кибератаки или попытки мошенничества на латышском языке, а также увеличение их количества, рассказали в программе "Цифровой завтрак" (Digitālās brokastis) Латвийского радио IT-специалист Элвис Страздиньш и эксперт по кибербезопасности Кирилл Соловьев, сообщает портал Lsm.lv.
Общается на латышском и придумывает новые схемы. Как искусственный интеллект помогает мошенникам
Люди, предприятия и государство продолжают сталкиваться с новыми атаками и попытками мошенничества со стороны мошенников и хакеров.
"Реальность такова, что искусственный интеллект очень быстро внедряется в сфере мошенничества и начинает использоваться для перевода. Так что "нигерийские принцы" теперь могут общаться на латышском языке. Это открывает широкие возможности для преступлений против латвийцев, которые в прошлом были невозможны или происходили на плохом латышском языке", - сказал Элвис Страздиньш.
Также возможно генерировать целые сценарии мошенничества с помощью искусственного интеллекта.
"В настоящее время наравне с ChatGPT существуют различные инструменты, которые за абонентскую плату сгенерируют сценарий по обману человека.
Количество схем сейчас становится практически бесконечным, потому что каждый мошенник с помощью искусственного интеллекта может сгенерировать свой сценарий того, как попытаться кого-то обмануть", - сказал Страздиньш.
Поэтому количество попыток мошенничества, скорее всего, будет продолжать расти.
Никуда не исчезли и созданные искусственным интеллектом дипфейки - видео, голосовые записи и изображения, которые становятся все более убедительными и реальными.
Хорошей новостью с точки зрения непрофессионала является то, что приобретение и изучение инструментов искусственного интеллекта для создания действительно убедительных дипфейков в настоящее время занимает довольно много времени.
Мошенникам в большинстве случаев невыгодно использовать их, чтобы попытаться обмануть рядового жителя Латвии, отметил Страздиньш.
"Прямо сейчас, если произойдет что-то подобное, то оно будет нацелено на бизнес. Но в какой-то момент это будет настолько дешево, что [мошенники] смогут начать обманывать отдельных лиц, если они будут знать, например, что человек только что продал недвижимость и приобрел крупные средства - это можно проверить в земельной книге", - сказал Страздиньш.
Соловьев отметил, что сегодня не нужно бояться кибератак. Но важно осознавать и быть готовым к тому, что это может случиться абсолютно с каждым. Попытки любительского мошенничества он видит в Латвии чаще, чем атаки с помощью искусственного интеллекта.
"Возвращается то, что было актуально 15 лет назад - злоумышленники-любители, которые даже не заинтересованы в зарабатывании денег путем обмана. Они хотят кибер атаковать своих родных или бывших близких, обычно вторую половину, или выследить детей или нынешних мужа или жену", - сказал Соловьев.
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