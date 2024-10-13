Общается на латышском и придумывает новые схемы. Как искусственный интеллект помогает мошенникам

Мошенникам в большинстве случаев невыгодно использовать их, чтобы попытаться обмануть рядового жителя Латвии, отметил Страздиньш.

"Прямо сейчас, если произойдет что-то подобное, то оно будет нацелено на бизнес. Но в какой-то момент это будет настолько дешево, что [мошенники] смогут начать обманывать отдельных лиц, если они будут знать, например, что человек только что продал недвижимость и приобрел крупные средства - это можно проверить в земельной книге", - сказал Страздиньш.

Соловьев отметил, что сегодня не нужно бояться кибератак. Но важно осознавать и быть готовым к тому, что это может случиться абсолютно с каждым. Попытки любительского мошенничества он видит в Латвии чаще, чем атаки с помощью искусственного интеллекта.

"Возвращается то, что было актуально 15 лет назад - злоумышленники-любители, которые даже не заинтересованы в зарабатывании денег путем обмана. Они хотят кибер атаковать своих родных или бывших близких, обычно вторую половину, или выследить детей или нынешних мужа или жену", - сказал Соловьев.

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