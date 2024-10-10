Комитет Рижской думы поддержал демонтаж памятника Барклаю-де-Толли

Окончательное решение о демонтаже памятника должна будет принять Рижская дума.

Статуя русского полководца времен наполеоновских войн Барклая-де-Толли на Эспланаде была впервые открыта в 1913 году. В 1915 году памятник был демонтирован, но пьедестал остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена отреставрированная копия статуи. Гомберг также пытался реализовать промосковскую идею установки в Риге статуи российского царя Петра I.

Перед принятием решения Рижской думой был проведен опрос, в ходе которого 47,6% жителей высказались за то, чтобы не оставлять статую.

Ранее к демонтажу статуи призвала ассоциация "Центр общественной памяти".

Центр призвал перенести только статую, представляющую политику русификации, которая не является оригинальной, но не финский гранитный постамент 1913 года, изваянный Августом Фольцем для скульптуры Вильгельма Вандшнайдера.

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