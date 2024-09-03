Липину интересно На дерусификатора Латвии Лиану Лангу подали в суд? Что происходит

Кандидат в депутаты Европарламента и борец с русским языком в Латвии Лиана Ланга в одном из своих постов раскритиковала рижского предпринимателя и защитника памятников (в частности, недавно в том числе и благодаря его активности на месте устоял памятник Барклаю-де-Толли) Евгения Гомберга. Тот заявил, что подал на Лангу в суд. Выясняем, что все-таки происходит и чем это может закончиться.