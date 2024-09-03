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Липину интересно На дерусификатора Латвии Лиану Лангу подали в суд? Что происходит

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Лиана Ланга и Евгений Гомберг против друг друга
Лиана Ланга и Евгений Гомберг против друг друга Фото: коллаж RUS TVNET

Кандидат в депутаты Европарламента и борец с русским языком в Латвии Лиана Ланга в одном из своих постов раскритиковала рижского  предпринимателя и защитника памятников (в частности, недавно в том числе и благодаря его активности на месте устоял памятник Барклаю-де-Толли) Евгения Гомберга. Тот заявил, что подал на Лангу в суд. Выясняем, что все-таки происходит и чем это может закончиться.

Гомберг надеется, что Ланга станет более внимательной к своим словам в социальных сетях.

"Если она извинится до суда и все заплатит, то этот иск как образец я просто опубликую на своей странице в Facebook. Да и вообще готов всем обиженным помогать этим же шаблоном", - пообещал предприниматель.

В ответ на это Лиана Ланга в своем Facebook обратилась напрямую к суду Рижского района.

"Поскольку Евгений Гомберг подал в Рижский районный суд иск против меня, Лианы Ланги, об оскорблении его чести и достоинства, то проинформирую уважаемый суд, что свои записи в соцсетях я удалила по первой просьбе Евгения Гомберга это сделать".

TVNET+ выслушал обе стороны конфликта.

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