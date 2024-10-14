Журналистка Илга Плата переехала в Латвию из России четыре с половиной года назад. И теперь плотно погрузилась в местную культуру - в интернете пишет статьи о Празднике песни и народных обычаях, а в реальности организует экскурсии в Музее оккупации и "Угловом доме", да еще и на русском языке. Обо всем этом Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
В эфире прозвучало:
- 0:00 Илга Плата - живет в Латвии 4,5 года, организует экскурсии в Музее оккупации;
- 7:03 О коллективной ответственности россиян;
- 11:15 Что можно делать из-за рубежа;
- 12:57 Место работы Илги Платы - проект "Волна", помогающий мигрантам понять Латвию;
- 15:00 Зачем нужны тексты про Праздник песни и Микели?
- 19:41 "Переименование улиц знакомит людей с латвийскими писателями";
- 23:23 Как Илга Плата стала организовывать музейные экскурсии на русском языке?
- 31:09 Что больше всего интересует мигрантов из России в истории Латвии?
- 34:07 Что Илга Плата отвечает на вопрос "Чем была плоха оккупация?";
- 37:17 Илгу Плату за незнание латышского отчитала Лиана Ланга;
- 40:58 "Я была бы рада, если бы со мной говорили по-латышски без фиги в кармане";
- 46:35 Современный языковой конфликт - результат ошибок политиков 90-х.