Журналистка Илга Плата переехала в Латвию из России четыре с половиной года назад. И теперь плотно погрузилась в местную культуру - в интернете пишет статьи о Празднике песни и народных обычаях, а в реальности организует экскурсии в Музее оккупации и "Угловом доме", да еще и на русском языке. Обо всем этом Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".

В эфире прозвучало:​ 

  • 0:00 Илга Плата - живет в Латвии 4,5 года, организует экскурсии в Музее оккупации;
  • 7:03 О коллективной ответственности россиян;
  • 11:15 Что можно делать из-за рубежа;
  • 12:57 Место работы Илги Платы - проект "Волна", помогающий мигрантам понять Латвию;
  • 15:00 Зачем нужны тексты про Праздник песни и Микели?
  • 19:41 "Переименование улиц знакомит людей с латвийскими писателями";
  • 23:23 Как Илга Плата стала организовывать музейные экскурсии на русском языке?
  • 31:09 Что больше всего интересует мигрантов из России в истории Латвии?
  • 34:07 Что Илга Плата отвечает на вопрос "Чем была плоха оккупация?";
  • 37:17 Илгу Плату за незнание латышского отчитала Лиана Ланга;
  • 40:58 "Я была бы рада, если бы со мной говорили по-латышски без фиги в кармане";
  • 46:35 Современный языковой конфликт - результат ошибок политиков 90-х.
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