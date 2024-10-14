Журналистка Илга Плата переехала в Латвию из России четыре с половиной года назад. И теперь плотно погрузилась в местную культуру - в интернете пишет статьи о Празднике песни и народных обычаях, а в реальности организует экскурсии в Музее оккупации и "Угловом доме", да еще и на русском языке. Обо всем этом Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".