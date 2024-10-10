Несколько сотен человек подписали открытое письмо с просьбой рассмотреть дело в которому руководителя проекта "Хочу помочь беженцам" Иеву Раубишко обвиняют в организации незаконного пересечения границы группой людей в "более широком контексте".
В открытом письме дело против сотрудницы "Хочу помочь беженцам" Раубишко просят рассмотреть в "более широком контексте"
Автор письма, эксперт по управлению разнообразием Расма Пипеке, убеждена, что чиновникам следует обратить внимание на "важность прав человека и человеческой жизни в более широком контексте" в деле Раубишко.
По ее словам, этот случай является прецедентом в сфере защиты прав человека в Латвии и в будущем может повлиять на отношение государства к беженцам и людям, которые оказывают им помощь.
Автор письма считает, что действия Раубишко по оказанию помощи людям, которые "оказались в опасной для жизни ситуации", следует оценивать как смелый и гуманный шаг, соответствующий принципам Конвенции ООН о статусе беженцев.
"Действия Иевы - это не только помощь беженцам, но и демонстрация защиты прав человека, даже когда существуют юридические и институциональные препятствия", - отмечает автор письма.
В письме призывают законодателей создать правовую базу, которая "поддерживает гуманные действия" в подобных ситуациях.
Письмо адресовано президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, спикеру Сейма Дайге Миерине и депутатам Сейма. На данный момент письмо подписали более 390 человек.
Как сообщалось, в Латгальском районном суде Резекне прокурор в ходе судебных прений просил приговорить Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного перехода границы группой лиц.
Следующее заседание назначено на 30 октября в 14:30, когда обвиняемая сможет сказать последнее слово.
Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.
После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного перехода границы группой лиц.
Раубишко заявляет, что она действовала ради спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно обратились в Государственную пограничную службу и Службу неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их присутствии на территории Латвии".
В свою очередь, по мнению прокуратуры, Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, приехавших в Латвию нелегально.
По версии обвинения, 11 января в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийских граждан незаконно пересечь границу Латвии, чтобы иметь возможность объявить о том, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать основу для получения временного решения ЕСПЧ. "По указанию Раубишко" сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых начат уголовный процесс по другому делу, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.
Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, следуя ее инструкциям, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.
Целью ассоциации "Хочу помочь беженцам" является оказание практической, немедленной и добровольной помощи лицам, ищущим убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.
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