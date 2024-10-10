В открытом письме дело против сотрудницы "Хочу помочь беженцам" Раубишко просят рассмотреть в "более широком контексте"

Следующее заседание назначено на 30 октября в 14:30, когда обвиняемая сможет сказать последнее слово.

Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.

После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного перехода границы группой лиц.

Раубишко заявляет, что она действовала ради спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно обратились в Государственную пограничную службу и Службу неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их присутствии на территории Латвии".