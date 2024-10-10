В четверг, 10 октября, в Валмиере и Яньмуйже успешно завершились антитеррористические учения Wolmar 2024, организованные Службой государственной безопасности (VDD).
Фото ⟩ В Видземе прошли антитеррористические учения, организованные VDD
"Терроризм уже давно представляет серьезную угрозу безопасности для стран Европы. На ситуацию с безопасностью в Европе повлияла эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Сегодняшняя реальность - это также саботаж и диверсии, организованные Россией в странах Западной Европы, которые по своему характеру схожи с террористической деятельностью", - прокомментировал руководитель VDD Нормунд Межвиетс.
"Наша страна также должна учитывать рост угрозы терроризма в Европе, несмотря на то, что уровень угрозы терроризма в Латвии долгое время был низким", - добавил он.
Организуя полномасштабные контртеррористические учения, VDD предоставляет другим латвийским службам платформу для проверки и совершенствования своих планов действий и механизмов сотрудничества в случае возможной террористической атаки в условиях, приближенных к реальной ситуации.
VDD организует полномасштабные контртеррористические учения с 2007 года, и Wolmar 2024 стали тринадцатыми по счету.
Местом обучения был выбран Видземский край, поскольку VDD продолжает повышать готовность региональных структурных подразделений служб к действиям в случае террористической атаки. В этом году учения впервые проводились одновременно в двух местах и в них приняло участие наибольшее количество участников - более 500 представителей латвийских и зарубежных учреждений.
Представители ответственных служб в ходе антитеррористических учений проверили готовность предотвратить угрозу, исходящую от террористов, и ликвидировать последствия атак.
Во время тренировок в Валмиерском олимпийском центре VDD в сотрудничестве с полицией, Службой скорой медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службой, Министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой, Валмиерским самоуправлением, Государственной пограничной охраной и Национальными вооруженными силами (НВС) совершенствовали процедуры сотрудничества в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, когда террористы, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой, врываются в место массового скопления людей и захватывают в плен несколько десятков заложников.
В Валмиере тренировались в захвате террористов три латвийских спецподразделения: антитеррористическое подразделение Государственной полиции OMEGA, подразделение специальных задач НВС и служба специальных операций Государственной пограничной охраны Sigma.
В Яньмуйже тактические подразделения VDD и Полиции безопасности Эстонии (KAPO) во взаимодействии с кинологической бригадой Отдела специального назначения НВС отработали задержание вооруженных и особо опасных организаторов террористического акта.
С целью создания условий, максимально приближенных к реальной ситуации, роли жертв и заложников исполнили курсанты Государственного колледжа полиции, Государственного пограничного колледжа и профессиональной военной школы им. полковника Оскара Калпака.
Участники учений отработали навыки спасательной работы, оказания первой и неотложной медицинской помощи, фильтрации лиц, обнаруженных на месте происшествия, задержания террористов, освобождения заложников, проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также других элементов антитеррористической операции.
VDD в Латвии является ведущим учреждением, которое координирует деятельность государственных учреждений и учреждений местного самоуправления, а также других учреждений, участвующих в предотвращении терроризма или мерах реагирования в сфере борьбы с терроризмом.
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