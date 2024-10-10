Фото В Видземе прошли антитеррористические учения, организованные VDD

Представители ответственных служб в ходе антитеррористических учений проверили готовность предотвратить угрозу, исходящую от террористов, и ликвидировать последствия атак.

Во время тренировок в Валмиерском олимпийском центре VDD в сотрудничестве с полицией, Службой скорой медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службой, Министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой, Валмиерским самоуправлением, Государственной пограничной охраной и Национальными вооруженными силами (НВС) совершенствовали процедуры сотрудничества в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, когда террористы, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой, врываются в место массового скопления людей и захватывают в плен несколько десятков заложников.

В Валмиере тренировались в захвате террористов три латвийских спецподразделения: антитеррористическое подразделение Государственной полиции OMEGA, подразделение специальных задач НВС и служба специальных операций Государственной пограничной охраны Sigma.

В Яньмуйже тактические подразделения VDD и Полиции безопасности Эстонии (KAPO) во взаимодействии с кинологической бригадой Отдела специального назначения НВС отработали задержание вооруженных и особо опасных организаторов террористического акта.

​С целью создания условий, максимально приближенных к реальной ситуации, роли жертв и заложников исполнили курсанты Государственного колледжа полиции, Государственного пограничного колледжа и профессиональной военной школы им. полковника Оскара Калпака.

Участники учений отработали навыки спасательной работы, оказания первой и неотложной медицинской помощи, фильтрации лиц, обнаруженных на месте происшествия, задержания террористов, освобождения заложников, проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также других элементов антитеррористической операции.

VDD в Латвии является ведущим учреждением, которое координирует деятельность государственных учреждений и учреждений местного самоуправления, а также других учреждений, участвующих в предотвращении терроризма или мерах реагирования в сфере борьбы с терроризмом.

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