Видео "Я никогда не сяду на велосипед": водители не хотят отказываться от комфорта

Жители, к которым обратилась программа Bez Tabu, признаются, что не готовы менять свои привычки и использовать вместо автомобилей другое транспортное средство - велосипед или электросамокат.

"Я езжу из Риги в Адажи каждый день. На машине гораздо удобнее, ничего менять не хочу. Даже если бы машина сломалась, я бы не стал пользоваться общественным транспортом или велосипедом. Тогда я бы предпочел ездить на каршеринговых автомобилях", - сказал Илья.

Оператор по прокату электросамокатов признает, что привычки общества в Латвии постепенно меняются. Если когда-то езда на самокате воспринималась как развлечение, то постепенно это восприятие меняется и его все чаще ассоциируют с полноценным средством передвижения.

Продолжительность поездок стала короче, ими чаще пользуются, чтобы добраться до общественного транспорта, на работу в центре города. Электросамокаты оснащены специальными датчиками, которые, например, обнаруживают двух людей, которые на нем находятся.

"Если посмотреть на статистику, то в среднем 60-70% наших самокатов используются ежедневно, причем в среднем каждый самокат используется более двух раз в день. В праздничные дни, в теплые летние месяцы, спрос увеличивается, доходя до 80%. Датчики самокатов распознают резкое торможение, начало поездки, прохождение поворота", - рассказал представитель компании Bolt.

Опрос, проведенный CSDD, показал, что водители обвиняют пользователей велосипедов и электросамокатов в нарушении правил, в то время как пешеходы и пользователи различных средств передвижения относятся к водителям точно так же.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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