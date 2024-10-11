18 октября в 19:00 в Реформаторской церкви в Старой Риге (Mārstaļu 10) впервые и только один вечер - на одной сцене квартет Раскин - Санделл - Перкис - Тарасов - мэтры, столпы и равновеликие величины нового джаза (nu jazz) и свободной импровизации. Экспериментаторы и новаторы, оказавшие огромное влияние на джазовую сцену, учителя многих известных музыкантов. Это будет особый концерт - электроакустическая импровизация и студийная запись.
В Риге выступит квартет всемирно известных джазовых музыкантов
Идея собрать квартет принадлежит саксофонисту Джону Раскину. Он многолетний коллега Владимира Тарасова, Тима Перкиса и Стэна Санделла и часто играл с ними в разных составах по всему миру. "Эти великие музыканты всегда полны идей и энергии, - рассказывает Джон Раскин. - Они виртуозно расширяют язык своих инструментов, переосмысливая связь импровизации и сочинения. Этот подход обеспечивает плавность формы во взаимодействии музыкантов на сцене".
Состав квартета:
- Джон Раскин, саксофон, США
- Стэн Санделл, фортепиано, Швеция
- Тим Перкис, электроника, США
- Владимир Тарасов, перкуссия, Литва
С легендарным перкуссионистом Владимиром Тарасовым, широко известным поклонникам джазовой музыки с 70-х годов в составе знаменитого советского трио Ганелина, Раскин впервые сыграл в 1983 году на Рижском джазовом фестивале. Все эти годы их связывает дружба и яркие проекты. С Тимом Перкисом Джон начал сотрудничество в середине 80-х в группе The Hub - первой живой компьютерной музыкальной группе, участниками которой были композиторы, импровизаторы, дизайнеры и разработчики собственного компьютерного оборудования и программного обеспечения. Со Стэном Санделлом первые проекты появились только в 2014 году - Раскин был очарован его работой и особым подходом к музыке, поэтому пианист и композитор был приглашен к работе в этом новом составе.
Концерт квартета Раскин - Санделл - Перкис - Тарасов, безусловно, станет ярким и незабываемым событием в рижской музыкальной жизни. Он не укладывается в узкие жанровые рамки, ведь все, что делают на сцене музыканты такого масштаба, давно вышло за пределы любых шаблонов и условностей.
Концерт пройдет в большом зале единственного в Риге барочного храма. Это величественное помещение с витражами, алтарем и органным балконом. Зал обладает уникальной акустикой - с 1965 года здесь располагалась студия грамзаписи "Мелодия" и записывались ведущие музыкальные коллективы.
Организатором концерта квартета Раскин - Санделл - Перкис - Тарасов выступил владелец Рижской студии звукозаписи (Rīgas skaņu ierakstu studija, RSIS) Мартиньш Саулеспуренс - легендарная личность для многих рижских и зарубежных музыкантов. В 70-х он работал заведующим студией звукозаписи Рижской консерватории, и многие музыканты хотели записываться именно у него. Его преданность качеству звука осталась до сих пор с ним. С 2021 года Мартиньш Саулеспуренс вложил значительные средства для обновления студии в соответствии с требованиями Dolby Atmos Music.
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Рижская студия звукозаписи - знаменитое подразделение "Мелодии" со своей богатейшей историей. Записи, сделанные на ней - это образец хорошего вкуса и высокого качества звука. На пластинках Рижского завода ожидаемо появлялся джаз, классическая органная музыка и хорошо аранжированная. Сегодня на студии продолжают записывать диски мирового уровня. Из последних значимых проектов с участием знаменитых артистов и оркестров - Ксения Сидорова с камерным оркестром Sinfonietta Riga, запись музыки к анимационному фильму Straume, номинированного на премию "Оскар", Rīgas Radio Big Band, Элина Гаранча и другие.
О музыкантах
Джон Раскин
Джон Раскин - саксофонист, наиболее известен как сооснователь знаменитого квартета Rova. Rova - элита нового джаза. Созданный в 1977 году, квартет записал 40 альбомов, выступил на всех крупнейших фестивалях нового джаза и современной музыки, в том числе и в Риге в 1983 году. Участвовал в записи альбомов совместно с квинтетом Энтони Брэкстона, с Тимом Берном, Филиппом Гелбом, Даном Ризоном и многими другими. В 80-е годы руководил танцевальной труппой Tumbleweed, способствовал созданию альтернативных арт-пространств Blue Dolphin и Farm в Сан-Франциско, театральных, кино- и танцевальных трупп.
Владимир Тарасов
Владимир Тарасов - гуру литовского джаза и международная знаменитость. В качестве джазового барабанщика-виртуоза Тарасов пользуется широким признанием. Он путешествует по миру, выступая с сольными программами, играет с другими музыкантами, преподает, ведет мастер-классы и создает звуковые видеоинсталляции, которые повествуют о "прочувствовании" музыки и звука их автором. С начала 70-х Тарасов - ударник знаменитого трио Ганелин - Тарасов - Чекасин, просуществовавшего c 1971 по 1986 год и считающегося самым оригинальным джазовым коллективом СССР. Владимир Тарасов выступал с Эндрю Сирил, Rova Saxophone Quintett, Батчем Моррисом и является руководителем Lithuanian Art Orchestra. Владимир Тарасов сочиняет музыку для кино и театра вместе с Альфредом Шнитке. Его дискография насчитывает более 10 сольных альбомов. За вклад в развитие литовского джаза он награжден Вильнюсской джазовой премией, является обладателем премии Birštonas Jazz Grand Prix. В последние годы Тарасов активно сотрудничает со многими известными музыкантами, создает аудиовизуальные перформансы и музыкальные инсталляции на художественных выставках и в галереях по всему миру - в Музее современного искусства Чикаго, на Биеннале в Венеции, в Центре Помпиду в Париже и многих других. Автор многочисленных книг о себе и своем творчестве.
Тим Перкис
Тим Перкис - музыкант-экспериментатор и писатель, работающий с живым электронным и компьютерным звуком, значимая фигура в мире импровизации и электронной музыки. За свою долгую карьеру успел поработать с сотнями музыкантов, среди которых лидеры свободной импровизации США и Европы. Создал множество ансамблей - Fuzzy Bunny, Splendor Generator, League of Automatic Music Composers, The Hub, Rotodoti un Natto Trio. Обладатель премии Giga Herz. Участвовал в записи альбомов совместно с пианистом Крисом Брауном, саксофонистом Джоном Бучером, гитаристом Фредом Фритом, перкуссионистом Джино Робайро и многими другими знаменитостями. Его работы исполняются на авангардных мероприятиях в Северной Америке, Европе и Японии. Создал экспозиции в научных и музыкальных музеях Сан-Франциско, Торонто, Сиэтла, публиковался в The Computer Music Journal, Leonardo и Electronic Musician.
Стэн Санделл
Стэн Санделл - шведский пианист, органист, исследователь природы звука, важная фигура в мире шведской импровизационной музыки. Играет на фортепиано, органе и электронных инструментах, продюсер и доктор философских наук. За вклад в музыку в 2012 году был награжден джазовой премией Шведской Королевской музыкальной академии. Сотрудничает с ведущими шведскими импровизаторами Эмилем Страндбергом, Иоганом Берлингом, Софией Ернбергой и другими. Он входил в один из составов основанного Матсом Густафссоном огромного Fire! Orchestra, а также играет с Густафссоном и шведским барабанщиком Раймондом Стридом в трио Gush, которое в этом году отмечает свое 30-летие. Он также выступает и с ветеранами американского и европейского фри-джаза, среди которых Роско Митчелл, Эван Паркер, Бобби Брэдфорд, Крис Катлер.
Билеты можно приобрести в сети Bilešu Serviss.
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