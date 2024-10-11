В Риге выступит квартет всемирно известных джазовых музыкантов

Джон Раскин - саксофонист, наиболее известен как сооснователь знаменитого квартета Rova. Rova - элита нового джаза. Созданный в 1977 году, квартет записал 40 альбомов, выступил на всех крупнейших фестивалях нового джаза и современной музыки, в том числе и в Риге в 1983 году. Участвовал в записи альбомов совместно с квинтетом Энтони Брэкстона, с Тимом Берном, Филиппом Гелбом, Даном Ризоном и многими другими. В 80-е годы руководил танцевальной труппой Tumbleweed, способствовал созданию альтернативных арт-пространств Blue Dolphin и Farm в Сан-Франциско, театральных, кино- и танцевальных трупп.

Владимир Тарасов - гуру литовского джаза и международная знаменитость. В качестве джазового барабанщика-виртуоза Тарасов пользуется широким признанием. Он путешествует по миру, выступая с сольными программами, играет с другими музыкантами, преподает, ведет мастер-классы и создает звуковые видеоинсталляции, которые повествуют о "прочувствовании" музыки и звука их автором. С начала 70-х Тарасов - ударник знаменитого трио Ганелин - Тарасов - Чекасин, просуществовавшего c 1971 по 1986 год и считающегося самым оригинальным джазовым коллективом СССР. Владимир Тарасов выступал с Эндрю Сирил, Rova Saxophone Quintett, Батчем Моррисом и является руководителем Lithuanian Art Orchestra. Владимир Тарасов сочиняет музыку для кино и театра вместе с Альфредом Шнитке. Его дискография насчитывает более 10 сольных альбомов. За вклад в развитие литовского джаза он награжден Вильнюсской джазовой премией, является обладателем премии Birštonas Jazz Grand Prix. В последние годы Тарасов активно сотрудничает со многими известными музыкантами, создает аудиовизуальные перформансы и музыкальные инсталляции на художественных выставках и в галереях по всему миру - в Музее современного искусства Чикаго, на Биеннале в Венеции, в Центре Помпиду в Париже и многих других. Автор многочисленных книг о себе и своем творчестве.