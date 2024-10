В Риге выступит квартет всемирно известных джазовых музыкантов

Тим Перкис - музыкант-экспериментатор и писатель, работающий с живым электронным и компьютерным звуком, значимая фигура в мире импровизации и электронной музыки. За свою долгую карьеру успел поработать с сотнями музыкантов, среди которых лидеры свободной импровизации США и Европы. Создал множество ансамблей - Fuzzy Bunny, Splendor Generator, League of Automatic Music Composers, The Hub, Rotodoti un Natto Trio. Обладатель премии Giga Herz. Участвовал в записи альбомов совместно с пианистом Крисом Брауном, саксофонистом Джоном Бучером, гитаристом Фредом Фритом, перкуссионистом Джино Робайро и многими другими знаменитостями. Его работы исполняются на авангардных мероприятиях в Северной Америке, Европе и Японии. Создал экспозиции в научных и музыкальных музеях Сан-Франциско, Торонто, Сиэтла, публиковался в The Computer Music Journal, Leonardo и Electronic Musician.