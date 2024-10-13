"Игровая комната для взрослых", "Такого секса у меня еще никогда не было!", "Место для эротических фантазий и… без каких-либо границ", "Перчинка в отношениях", "12 часов секса", "Я этого никогда не забуду...", "Наконец-то я вжилась в роль шлюхи" - это лишь некоторые отзывы пар, останавливавшихся в тематических апартаментах 18+, или мира БДСМ. Поскольку этот вид туризма становится все более популярным, мы подробно рассмотрели три варианта БДСМ-апартаментов - их цены, дополнительные услуги и отзывы клиентов. Что их здесь привлекает и чего следует остерегаться?

Давайте рассмотрим три варианта апартаментов, которые предлагаются в аренду на сутки в Лодзи (Польша), Вильнюсе (Литва) и Риге (Латвия).

Размеры квартир разные - есть однокомнатные, есть с несколькими комнатами или жилыми помещениями. Чтобы это считалось апартаментами для БДСМ, там должны быть принадлежности для сексуальных игр, а также мебель, которая стимулирует сексуальные фантазии клиентов. И это не просто кровать... Крест, секс-стул, рабская клетка, различные связывающие приспособления...

Эти апартаменты будут оцениваться наиболее строго с точки зрения гигиены - гости обязательно поставят честную оценку, ведь, как вы уже поняли, здесь парочки предаются сексуальным играм, поэтому чистота и дезинфекция должны быть на высшем уровне! Желательно, чтобы в наличии также была эротическая косметика, лубриканты и салфетки. Но гости обычно приносят все с собой.

Ах да, и еще один важный момент - звукоизоляция стен, входной код и близлежащая парковка для максимального сохранения анонимности.

Сколько это все стоит в итоге и как оно там выглядит?