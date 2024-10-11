За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги арестованы четыре человека

В распоряжение полиции попала информация о расположенном в Старой Риге стриптиз-клубе, в котором оказывались секс-услуги.

В ходе расследования было установлено, что работу проституток организовала группа сутенеров в составе четырех лиц, среди которых есть фактические владельцы предприятия.

24 сентября по подозрению в сутенерстве в группе полиция задержала мужчин 1978 и 1973 г. р. и женщин 1977 и 1984 г.р. Кроме того, еще одна женщина 1997 г. р. признана подозреваемой по статье уголовного закона о легализации доходов, полученных преступным путем.

По информации полиции, эти люди искали клиентов среди иностранных туристов, в том числе раздавая на улице листовки с приглашением посетить клуб. В клубе осуществлялась строгая проверка посетителей, или фейс-контроль.

За сутенерство, совершенное организованной группой, законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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