За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству LETA в полиции.
За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги арестованы четыре человека
В распоряжение полиции попала информация о расположенном в Старой Риге стриптиз-клубе, в котором оказывались секс-услуги.
В ходе расследования было установлено, что работу проституток организовала группа сутенеров в составе четырех лиц, среди которых есть фактические владельцы предприятия.
24 сентября по подозрению в сутенерстве в группе полиция задержала мужчин 1978 и 1973 г. р. и женщин 1977 и 1984 г.р. Кроме того, еще одна женщина 1997 г. р. признана подозреваемой по статье уголовного закона о легализации доходов, полученных преступным путем.
По информации полиции, эти люди искали клиентов среди иностранных туристов, в том числе раздавая на улице листовки с приглашением посетить клуб. В клубе осуществлялась строгая проверка посетителей, или фейс-контроль.
За сутенерство, совершенное организованной группой, законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.
Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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