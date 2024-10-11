В Даугавпилсе против мотоциклиста завели сразу 20 административных дел

Как сообщает полиция, нарушитель был замечен в 19:35 на улице Лиелая. Мужчина 2000 года рождения, который не имел действующего водительского удостоверения, передвигался на мотоцикле XTR609. Он ехал без включенных фар ближнего света, хотя было темно. Стражи порядка включили проблесковые маячки, спецсигнал и попросили водителя мотоцикла остановиться, но тот не сделал этого и, напротив, попытался скрыться.

По данным полиции, мотоцикл не имел государственного регистрационного знака, обязательной страховки и не прошел проверку на пригодность к эксплуатации. Водитель мотоцикла грубо пренебрегал правилами дорожного движения, несколько раз совершил обгон без использования указателей поворота. Мужчина неоднократно превышал скорость: так, он разогнался до 86 км/ч в месте, где максимальное ограничение скорости составляет 50 км/ч. Также он проигнорировал знак "Уступи дорогу".

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и арестовать водителя. В связи с этим инцидентом в отношении мужчины было возбуждено 20 административных дел за различные нарушения правил дорожного движения, наложен штраф в размере 1460 евро и вынесено шесть предупреждений.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными, тщательно обдумывать последствия своих действий и соблюдать все правила дорожного движения.

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