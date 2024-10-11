В Даугавпилсе, втором по количеству жителей городе в Латвии, только каждый пятый житель - латыш, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
По данным ЦСУ, в начале этого года там проживало 78,3 тысячи жителей. Каждый четвертый даугавпилчанин (20 992, или 26,8%) живет в Новых Стропах. Во втором и третьем по числу жителей районах Даугавпилса - Химии и Яунбуве - живет каждый седьмой (11 459, или 14,6%, и 11 083, или 14,1%).
В следующих 11 микрорайонах население превышает тысячу человек (от 1026 до 5789): Эспланада, Центр, Грива, Ругели, Железнодорожник, Крепость, Старые Стропы, Старый Форштадт, Средняя Погулянка, Юдовка, Гаек. В 10 микрорайонах численность населения превышает сто человек (от 105 до 957). Наименьшее количество жителей проживает в Лигинишки (55).
Русские - самая многочисленная этническая группа в Даугавпилсе, составляющая 46% населения. В четырех микрорайонах половину жителей составляют русские: Крыжи (51%), Химия, Нидеркуны и Черепово (по 50%). Доля русских выше среднего уровня - в 12 микрорайонах: в восьми - от 47 до 48%, а в четырех - 46%. В девяти микрорайонах Даугавпилса доля русских ниже среднегородского показателя.
Вторая по численности национальность в Даугавпилсе - латыши - в среднем составляет 21%. Самый высокий процент латышей - 31% - проживает в Лигинишки. От 25 до 29% латышей проживает в шести районах: Средняя Погулянка, Малые Стропы, Центр, Межциемс, Эспланада, Дзинтари. Доля латышей выше среднего показателя по Даугавпилсу также в Визбули (22%), Крыжах и Крепости (по 23%). Меньше всего латышей проживает в Нидеркунах (15%), Юдовке и Старом Форштадте (по 16%).
Третьей по численности национальностью в Даугавпилсе являются поляки - 13%. В десяти микрорайонах проживает больше поляков, чем в среднем по городу, наибольшее количество - в Калкунах и Лигинишки (по 18%). Меньше всего поляков проживает в Крепости (8%) и Крыжах (9%).
Удельный вес детей в возрасте до 17 лет в Даугавпилсе составляет 18%. Больше всего детей - 28% - проживает в Дзинтари, 23% - в Калкунах и Ругели, 21% - в Новых Стропах и Нидеркунах, 20% - в Центре, Крепости, Юдовке, Крижах, Средней Погулянке, 19% - в Черепово, Железнодорожнике и Старом Форштадте. В восьми микрорайонах количество детей равно среднему по городу: Эзермала, Гаек, Яунбуве, Новоберево, Химия, Межциемс, Старые Стропы, Визбули. Наименьшее количество детей - в Лигинишки (13%).
В Даугавпилсе определены границы 25 микрорайонов. В порядке убывания численности населения от наибольшего к наименьшему это: Яунбуве, Химия, Новый Форштадт, Эспланада, Центр, Грива, Ругели, Железнодорожник, Крепость, Старые Стропы, Старый Форштадт, Средняя Погулянка, Юдовка, Гаек, Нидеркуни, Черепово, Крыжи, Межциемс, Новые Стропы, Эзермала, Калкуны, Визбули, Малые Стропы, Дзинтари, Лигинишки. Даугавпилс - четвертый город в стране после Риги, Валмиеры и Юрмалы, по которому публикуется статистика. Подробная статистика по микрорайонам Даугавпилса опубликована в базе данных официального портала статистики.
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