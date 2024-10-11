По данным ЦСУ, в начале этого года там проживало 78,3 тысячи жителей. Каждый четвертый даугавпилчанин (20 992, или 26,8%) живет в Новых Стропах. Во втором и третьем по числу жителей районах Даугавпилса - Химии и Яунбуве - живет каждый седьмой (11 459, или 14,6%, и 11 083, или 14,1%).

В следующих 11 микрорайонах население превышает тысячу человек (от 1026 до 5789): Эспланада, Центр, Грива, Ругели, Железнодорожник, Крепость, Старые Стропы, Старый Форштадт, Средняя Погулянка, Юдовка, Гаек. В 10 микрорайонах численность населения превышает сто человек (от 105 до 957). Наименьшее количество жителей проживает в Лигинишки (55).

Русские - самая многочисленная этническая группа в Даугавпилсе, составляющая 46% населения. В четырех микрорайонах половину жителей составляют русские: Крыжи (51%), Химия, Нидеркуны и Черепово (по 50%). Доля русских выше среднего уровня - в 12 микрорайонах: в восьми - от 47 до 48%, а в четырех - 46%. В девяти микрорайонах Даугавпилса доля русских ниже среднегородского показателя.